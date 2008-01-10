Уряд хоче відновити інститут держсекретарів

Уряд планує відновити інститут державних секретарів в системі Секретаріату Кабінету міністрів та міністерств.

Про це йдеться у доопрацьованій Програмі діяльності Кабінету міністрів, оприлюдненій сьогодні на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд планує відновити інститут держсекретарів через прийняття Закону «Про Кабінет Міністрів України» в новій редакції та нової Конституції України.

Крім того, уряд планує законодавчо закріпити принципи і механізми колегіальності в ухваленні рішень Кабінетом міністрів, визначити статус членів уряду як політичних посад, а також запровадити конституційний механізм контрасигнації.

Реформування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади передбачає істотне збільшення контролю громадськості за діяльністю влади, посилення політичної відповідальності завдяки секторному підходу в управлінні процесами суспільно-політичного життя, а також оптимізацію структури органів виконавчої влади шляхом ліквідації або перетворення їх в урядові органи в складі міністерств.

При цьому, уряд пропонує забезпечити, в тому числі при необхідності, на конституційному рівні, чітке розмежування між повноваженнями уряду як вищого органу в системі виконавчої влади та органами, що здійснюють регуляторні та контрольні функції (національні комісії, Антимонопольний комітет, Служба безпеки України, Державний комітет телебачення і радіомовлення).