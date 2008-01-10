Уряд пропонує підтримувати сільське господарство за євростандартом

Уряд пропонує перейти від цільових програм до адресних схем прямої державної підтримки сільськогосподарських виробників.

Про це йдеться в доопрацьованій Програмі діяльності Кабінету Міністрів, оприлюдненій сьогодні на Урядовому порталі.

Зокрема, документом передбачається проведення урядом роботи з переходу «від неефективних цільових державних програм в аграрній сфері до прозорих адресних схем прямої підтримки безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників.

Крім того, передбачається збільшення рівня державної підтримки сільгоспвиробника і перехід на відповідні європейські стандарти, а саме дотації на гектар обробленої землі, на одиницю випущеної продукції, на одиницю експортної продукції.

Також передбачається введення заборони на виплату заробітної плати в іншій, окрім грошової, формі.