Fitch підвищив рейтинг «Нафтогазу»

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило пріоритетний незабезпечений рейтинг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з рівня «B+» до «BB-» (BB мінус) і виключило цей рейтинг із списку Rating Watch «Негативний». Про це говориться в повідомленні Fitch Ratings, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що рейтинг зворотності активів підтверджено на рівні «RR4». Довгострокові рейтинги дефолта емітента («РДЕ») компанії в іноземній і національній валюті, які перебувають на рівні «B+», залишаються під наглядом у списку Rating Watch з позначкою «Негативний». Підвищення рейтингу обумовлене тим, що Державний бюджет передбачає гарантії щодо існуючої заборгованості "Нафтогазу" перед нерезидентами.

РДЕ залишені під наглядом у списку Rating Watch «Негативний» у зв`язку із збереженням невизначеності щодо поточної і майбутньої фінансової позиції компанії. У лютому 2008 р. відносно "Нафтогазу" буде проведено регуляторний перегляд цін. Крім того, на той час має бути підготовлена звітність компанії по МСФО за 2006 р., і тоді буде проведено перегляд рейтингів.

Нагадаємо, що 30 грудня 2007 р. Президент України схвалив Державний бюджет на 2008 р. До бюджету закладена гарантія з боку держави, в розмірі максимум до 12 млрд. грн., відносно заборгованості "Нафтогазу" перед нерезидентами України. Це положення відноситься до єврооблігацій компанії на суму 500 млн. дол. з погашенням у 2009 р., пріоритетний незабезпечений рейтинг яких підвищено до рівня «BB-» (BB мінус).

25 жовтня 2007 р. утримувачі облігацій "Нафтогазу" ухвалили рішення тимчасово не здійснювати дій відносно технічного дефолта, після того, як компанія не опублікувала звітність щодо МСФО за 2006 р. до 31 серпня 2007 р. Проте "Нафтогаз" не опублікував фінансову звітність щодо МСФО за 2006 р. і до нового терміну, 31 грудня 2007 р. Це означає, що до ухвалення нового відповідного рішення утримувачів компанія перебуває в стані технічного порушення умов документації з єврооблігацій з погашенням у 2009 р. (це емісія облігацій, що є участю в кредиті, через Standard Bank London Holding PLC).

З урахуванням закладеної до бюджету державної гарантії з існуючого боргу «Нафтогазу» Fitch вважає, що утримувачі облігацій, швидше за все, погодяться знову не здійснювати кроків щодо технічного дефолту, і тому пріоритетний незабезпечений рейтинг компанії виключено зі списку Rating Watch «Негативний». Крім того, беручи до уваги чіткість гарантії, Fitch підвищило пріоритетний незабезпечений рейтинг, що відображає відповідне положення бюджету. Залишається ризик, пов`язаний з виконанням гарантії, яка вимагає отримання ряду схвалень від профільних міністерств (у разі виникнення вимог щодо її виконання). Фактично, Fitch розглядає даний ризик як суверенний ризик, пов`язаний з виконанням прийнятого бюджету, і він відображений в пріоритетному незабезпеченому рейтингу «Нафтогазу» «BB-» (який перебуває на тому ж рівні, що і довгострокові РДЕ України).

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2007 р. Fitch Ratings помістило рейтинги НАК «Нафтогаз України» під нагляд до списку Rating Watch з позначкою «Негативний», зокрема, через те, що "Нафтогаз" не опублікував фінансову звітність щодо МСФО за 2006 рік.