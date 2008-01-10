Огризко попередив Черномирдіна про небажані наслідки

Міністерство закордонних справ України зазначає, що тональність останніх заяв Росії стосовно історії України, мовної політики та ситуації із забезпеченням прав національних меншин може зашкодити динамічному розвиткові українсько-російських відносин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За інформацією прес-служби, сьогодні до МЗС України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації Віктора ЧЕРНОМИРДІНА для зустрічі з міністром закордонних справ Володимиром ОГРИЗКОМ.

У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання українсько-російських відносин і графік двосторонніх контактів на найближчий періодКрім того, увагу Посла Російської Федерації було привернуто до того, що тональність останніх заяв російської сторони стосовно історії України, мовної політики та ситуації із забезпеченням прав національних меншин може зашкодити динамічному розвиткові українсько-російських відносин.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд ухвалив, що з 24 грудня 2007 р. всі іноземні фільми повинні дублюватися або озвучуватися тільки українською мовою. Державна служба кінематографії відтепер не має права давати дозвіл на демонстрацію фільму, якщо він не дублюється, озвучений або субтитрує українською мовою. Причому це стосується всіх фільмокопій без винятку.

Департамент інформації та друку МЗС Росії розкритикував таке рішення Конституційного Суду України. На думку російського МЗС, «це стало черговим підтвердженням небажання українських властей повністю і сумлінно виконувати свої міжнародні зобов`язання. Такі дії в галузі кінематографії не відповідають п.4 ст. 11 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, що передбачає заохочення властями розповсюдження кіно-продукції на мовах меншин».

МЗС РФ «турбує і загальна ситуація із здійсненням Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Наприклад, ухвалені відповідно до Хартії рішення обласних і міських властей ряду регіонів України про надання російській мові статусу регіонального визнані такими, що не відповідають Конституції країни, і опротестовані прокуратурою».

У коментарі російський МЗС «вимушений» констатувати, що Україна «знову намагається проігнорувати міжнародні зобов`язання держав «утримуватися від дій, які позбавили б договір його об`єкту і мети, якщо вона (держава) підписало договір».

Раніше, 14 грудня 2007 року, МЗС Росії висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні. «У Росії глибоко стурбовані посиленням відверто націоналістичних, антиросійських і русофобських настроїв і проявів в Україні. Фактично йдеться про спроби використання складних періодів нашої спільної історії для отримання миттєвих політичних вигод на догоду сумнівним ідеологічним установкам», - йшлося в заяві.