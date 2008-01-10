Американська економіка довела свою конкурентоспроможність

Граничне значення для рейтингів країни в іноземній валюті - на рівні Aaa, рейтинги державних цінних паперів - на рівні Aaa і "стабільний" прогноз щодо рейтингів підтримані невеликим боргом уряду, а також розміром і диверсифікованістю економіки, йдеться в доповіді міжнародного рейтингового агентства Moody`s Investors Service про економіку США.

Аналітики зазначають, що американська економіка продемонструвала свою конкурентоспроможність за рахунок швидкого зростання продуктивності, високого рівня технологічних досягнень і загального доброго стану державного бюджету. Усі ці чинники підтримують граничне значення для рейтингів країни в іноземній валюті на рівні Aaa.

Як найбільша економіка з гнучкими ринками, відкритим режимом зовнішнього товарообігу і високим ступенем мобільності капіталу, США залишаються центром світової торгівлі і фінансів. Крім того, є лише невеликий ризик неплатежу міжнародним інвесторам.

Існуючі ризики в галузі іпотеки subprime є важливими для інвесторів, але вони не впливають на рейтинг уряду. Водночас у довгостроковій перспективі негативний вплив на вказаний рейтинг може мати зволікання з проведенням реформи у галузі програм медичного й соціального забезпечення, оскільки ці програми, на думку аналітиків агентства, є загрозою для фінансового благополуччя США та рейтингу уряду.

Основними загрозами, на думку аналітиків Moody`s, є криза в сфері житлового ринку, що, можливо, призведе до сповільнення зростання економіки в найближчі квартали. Тим часом, зазначають аналітики, зниження облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США може допомогти зберегти зростання американської економіки.

Дефіцит бюджету досяг 1,2% ВВП минулого фінансового року і, на думку аналітиків агентства, може збільшитися з огляду на вплив кризи ринку іпотеки subprime і знижені корпоративні доходи.

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