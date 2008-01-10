Вибух у Львові: трансформатор помер від старості

Через вибух на трансформаторній підстанції, що на вулиці Каховській у Львові, без електропостачання залишилося понад 50 житлових будинків на вулицях Каховській, Сигнівка, Патона, Городоцькій.

Як поінформували УНІАН в диспетчерській службі Львівської міської ради, аварія сталася сьогодні вранці на одній з електричних підстанцій Залізничного району міста, яка належить “Львівобленерго”. Вибух трансформатора спричинила зношеність та застарілість обладнання. Внаслідок вибуху стався обвал однієї із стін приміщення підстанції, на щастя, обійшлося без людських жертв.

За повідомленням диспетчерської служби Львівської міської ради, аварійно-відновлювальні роботи були повністю завершені о 18.00, і в усі житлові будинки було відновлено подачу електричного струму.