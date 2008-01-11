Затриманий у Черкасах грабіжник причетний до 6 пограбувань банків Києва
13:02, 11 січня 2008Суспільство
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Бандиту - 24 роки
Затриманий наприкінці минулого року в Черкасах при спробі збройного пограбування відділення "Приватбанку" 24-річний місцевий житель причетний до шести пограбувань київських банків.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, докази цьому міліція отримала в результаті проведення комплексу слідчо-оперативних заходів.
Зараз грабіжник перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів.
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