Затриманий у Черкасах грабіжник причетний до 6 пограбувань банків Києва

Затриманий наприкінці минулого року в Черкасах при спробі збройного пограбування відділення "Приватбанку" 24-річний місцевий житель причетний до шести пограбувань київських банків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, докази цьому міліція отримала в результаті проведення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Зараз грабіжник перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів.