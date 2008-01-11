Кабмін виставить на приватизацію вже приватизовані підприємства?

Кабінет міністрів України планує переглянути план приватизації на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.

«Сьогодні уряд працює над уточненням плану приватизації на 2008 рік», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, в список підприємств, приватизацію яких планується провести цього року, можуть увійти раніше приватизовані підприємства, продаж яких, на думку нинішнього уряду, був проведений непрозоро. При цьому О.ТУРЧИНОВ не повідомив назви підприємств, які можуть бути внесені до списку.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2007 р. заступник голови Фонду держмайна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що перелік підприємств, державні пакети акцій яких підлягають приватизації у першочерговому порядку в 2008 році, буде затверджений Кабінетом міністрів України після призначення нового голови Фонду держмайна України.

Він повідомив, що новий керівник ФДМУ буде призначений найближчим часом. За словами Д.ПАРФЕНЕНКА, 29 грудня 2007 р. на засіданні Кабміну Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що 8 січня вона планує провести нараду з проблемних питань приватизаційних процесів.

У держбюджеті на 2008 рік надходження від приватизації передбачено в розмірі 8 млрд. 602 млн. грн.