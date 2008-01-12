Міністерство ЖКГ жорстко контролюватиме цінову і тарифну політику

Міністерство ЖКГ має намір контролювати ціноутворення тарифів у комунальній галузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО на брифінгу після селекторної наради, присвяченої проходженню опалювального сезону.

«Зі свого боку, запевню вас, що міністерство відновлює дуже жорсткі механізми впливу на цінову й тарифну політику. Ми готуємо відповідні документи для того, щоб одержати важелі впливу на ситуацію, для того, щоб ми могли перевірити будь-який тариф як у сфері природних монополій, так і у сфері конкурентного ринку. Й сказати: так, це об`єктивний тариф чи ні, це не об`єктивний тариф. І не тільки ціни, ще й якість послуг, ще й умови надання цих послуг», - сказав він.

О.КУЧЕРЕНКО зазначив, що в тій нормативній ситуації, яка існує, міністерство виступає в ролі спостерігача й не впливає на тарифну політику.

«І це повинно бути змінено відповідно до двох указів Президента – «Про регулювання природних монополій» і «Про концепцію ціноутворення в житлово-комунальному господарстві», - додав міністр.