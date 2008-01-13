Погода на понеділок

Найближчими днями в Україні істотних опадів не очікується.

За повідомленням українського Гідрометцентру, на дорогах місцями ожеледь, вітер південного напрямку, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі 1-3 морозу, вдень 0-2 тепла, передає ICTV.

Температура в східній частині 14 січня вночі 12-17 морозу, вдень 2-7 морозу, 15-16 січня підвищення температури на 3-5 градусів; на решті території вночі 1-7 морозу, у прикарпатських областях, степовій частині Криму та Приазов’я місцями 10-12 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла, на крайньому півдні та заході 4-10 тепла.