Муратова приїхала до Києва знімати фільм про «прості і зрозумілі речі»

Завершився одеський етап знімального періоду нового фільму Кіри Муратової «Мелодія для шарманки», наступні зйомки пройдуть у Києві.

Актрисі Ренаті Літвіновій в новому фільмі Муратової дісталася роль багатої бездітної пані, що поспішає назустріч своєму щастю - маленькому кинутому хлопчику, якого в передноворічну ніч випадково знайшов для неї чоловік. Роль чоловіка Літвінової зіграв Олег Табаков.

Сценарій до картини написав київський драматург Володимир Зуєв в співавторстві з Кірою Муратової.

Дитячі ролі у фільмі виконують Олена Косюк і Рома Бурлака, а дорослих героїв грають Ніна Русланова, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Жан Даніель, Юрій Невгамонний, Філіп Панов, інші.

«Мені пощастило грати роль жебрака, божевільного проповідника, якого б`ють безпритульники в сирому брудному ангарі. Проте, на майданчику панує атмосфера душевного тепла і комфорту», - говорить Георгій Делієв. – «Що стосується фільму в цілому, мені здається, Кіра знов здивує і вразить кіноглядачів новими відкриттями в розумінні людської душі».

Кіра Муратова відзначила, що у фільмі йдеться про прості і зрозумілі речі.

«Голод, холод, сирітство, бідність, багатство - все це прості, зрозумілі речі, які відкрито і серйозно розповідають про свою суть. Ніяких головоломних психологічних чи формальних хитромудростей не закладено в цьому сценарії. Ну, хіба що, одна цікава загадка людської природи - загадка потреби гри», - сказала вона.

Вихід фільму на екрани запланований на 2008 рік.

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