Бензин в Україні не подорожчає?

Нафтопродукти в Україні не подорожчають, принаймні у зимовий період, заспокоюють водіїв експерти, - немає передумов. Оптові ціни на пальне потроху знижуються і в Європі, і у нас.

Той же дев’яносто п’ятий від початку грудня втратив 150 гривень на тонні і наразі коштує 5700 гривень. Дизель подешевшав на 100 гривень.

Додатковий фактор для цінової стабільності – невеликий попит на АЗС і наявність імпорту: нині на нашому ринку понад 40% закордонних нафтопродуктів. Посилання трейдерів і переробників на світове подорожчання нафти та зростання експортного мита в Росії – не зовсім коректні. На наш ринок, як кажуть експерти, це поки що не впливає.

Геннадій Рябцев, експерт ПЕК зазначає: "Потрібно розділяти прибуток той, який декларується нафтопереробними підприємствами, і той, який вони реально отримують. Всі заводи немов би працюють майже на нульовому рівні рентабельності, однак завдяки тому, що нафта закупляється підприємствами у, скажімо так, профільованих структур або залежних структур від власників цих НПЗ, то на кордонах України закуповується нафта за цінами, які як правило завищенні".

ICTV