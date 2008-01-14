Погода на 15-24 січня

Завтра в Україні істотні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Прикарпатті, півдні Лівобережжя та у степовій частині Криму 8-13° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході та півдні 4-8° тепла.

16-17 січня - хмарно з проясненнями. Переважно без опадів, лише на крайньому заході 17 січня невеликий мокрий сніг та дощ. На Прикарпатті та півдні місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у східній частині, 16 січня і на Прикарпатті та в передгір`ї Криму 10-13° морозу (на узбережжі Криму та Одещини місцями 0-3° тепла); вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні та заході 4-9° тепла.

18-19 січня у західній половині - невеликі опади, на Закарпатті та в Карпатах місцями помірні; на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та степовій частині Криму 2-7° морозу, на півдні Криму 3-7° тепла; вдень від 1° морозу до 5° тепла, в західних областях, на Одещині та в Криму місцями 6-9° тепла; у східних областях вночі 5-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

20-24 січня - невеликі та помірні опади, лише 20, 22 та 24 січня у південній частині без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла (20 січня у східній частині 3-8° морозу), вдень від 1° морозу до 5° тепла, на півдні та заході до 8° тепла, 23 січня на півночі, а 24 січня на більшій частині території України зниження температури на 2-4° .

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

16-17 січня - хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

18-19 січня - невеликі опади. Температура вночі 0-4° морозу, вдень 0-5° тепла.