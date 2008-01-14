Тимошенко не виключає перевиборів у Дніпропетровську

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що в Дніпропетровську необхідно буде провести референдум про недовіру депутатському складу міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Що стосується міськради Дніпропетровська, то зараз ми ретельним чином вивчимо, що відбувалося із землею в місті, хто, як і за що голосував, чи були там порушення, і чому місто так радикально недоотримало кошти за землю, передану в оренду в 2007 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, у разі виявлення таких зловживань з боку депутатів міськради уряд радитиметься з городянами. «Жодних кроків без поради з громадськістю бути не може. Спочатку повинні бути обнародувані зловживання, якщо вони були, а потім звернемося до дніпропетровців і поцікавимося, чого вони хочуть», - пояснив голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що у Верховній Раді вже зареєстровані законопроекти про дострокові вибори мера Києва і Київської міської ради.