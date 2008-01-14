Тимошенко пояснила як впродовж тижня врегулювати всі конфлікти щодо тендерів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує впродовж тижня врегулювати всі конфлікти, що стосуються тендерного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Дніпропетровську під час зустрічі з представниками Асоціації міст України.

«Я хочу, аби ми за один тиждень поставили крапку на всіх конфліктах, які стосуються тендерного законодавства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр запропонувала делегувати в спеціальну групу з підготовки законопроекту по п`ять представників мерів міст. «З іншого боку – від Тендерної палати, а посередині буду я. Упевнена, що ми створимо з вами законопроект, який задовольнить усі сторони», - запропонувала вона.