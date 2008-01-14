Тимошенко пояснила як впродовж тижня врегулювати всі конфлікти щодо тендерів
18:52, 14 січня 2008Суспільство
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"...а посередині буду я"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує впродовж тижня врегулювати всі конфлікти, що стосуються тендерного законодавства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Дніпропетровську під час зустрічі з представниками Асоціації міст України.
«Я хочу, аби ми за один тиждень поставили крапку на всіх конфліктах, які стосуються тендерного законодавства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр запропонувала делегувати в спеціальну групу з підготовки законопроекту по п`ять представників мерів міст. «З іншого боку – від Тендерної палати, а посередині буду я. Упевнена, що ми створимо з вами законопроект, який задовольнить усі сторони», - запропонувала вона.
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