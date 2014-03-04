У Кременчуці готелі і гуртожитки готові прийняти біженців з Криму

Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-мер міста Віктор Калашник.

«У Кременчуці є люди, які готові приймати біженців. Це власники готелів. Вони готові приймати біженців, якщо буде в цьому потреба. Українці дуже гостинний, милосердний народ. Ніхто з готелів і гуртожитків, які у нас є, не відмовить у разі потреби», - сказав Калашник.

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Крім того, деякі готелі готові не лише поселити жителів Криму, але й забезпечити їх харчуванням.

Калашник також додав, що кілька містян заявили про свою готовність надати кримчанам тимчасовий притулок.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні про готовність надати допомогу, розмістити жителів Криму з сім'ями і забезпечити їх безпеку, зокрема, заявили влади Львова, Тернополя, Івано-Франківська, а також керівники готелів і санаторіїв низки курортних міст.