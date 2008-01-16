Шість обленерго і Турбоатом: Кабмін затвердив список приватизації

Кабінет Міністрів планує в 2008 році продати ВАТ «Турбоатом» (м.Харків).

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що харківський "Турбоатом" внесено до списку приватизації, журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

У свою чергу, міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що цього року планується також приватизація шести обленерго.

Він уточнив, що йдеться про пакети ВАТ «Полтаваобленерго», «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго».

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2007 р. своєю постановою Кабмін доручив Міністерству палива і енергетики вилучити із статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» акції шести енергопоставляючих компаній і передати їх Фондові державного майна для подальшої приватизації.

Уряд доручив, зокрема, вилучити із статутного фонду НАК «ЕКУ» пакет акцій ОАО «Львівобленерго» у розмірі 26,98% УФ (у пакет входить 52 341 874 шт. номінальною вартістю 13 млн. 85,468 тис. грн.), ВАТ «Одесаобленерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тис. грн.), ВАТ «Полтаваобленерго» – 25%+1 акція (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тис. грн.), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тис. грн.), ВАТ «Сумиобленерго» – 25%+1 акція (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тис. грн.), ВАТ «Чернігівобленерго» – 25%+1 акція (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тис. грн.).