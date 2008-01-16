Україна у 5 разів підвищить вартість газового транзиту?

Україна має намір у декілька разів підвищити вартість транзиту російського газу, повідомив РІА Новости один з інсайдерів українського газового комплексу.

"Глава НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА, візит якого до Москви запланований на найближчий час, має намір заявити про підвищення ставки транзиту газу по території України до 9,32 долара за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів", - повідомило джерело.

Зараз ставка транзиту газу по території України становить 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів. Минулого року ставка становила 1,6 долара.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді, 17 січня голова правління НАК "Нафтогаз України" О.ДУБИНА планує вилетіти до Москви на переговори з керівництвом ВАТ "Газпром" відповідно до протокольного доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 9 січня. Згідно з цим документом, зокрема, Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" доручено проаналізувати обгрунтованість розрахунків ставки плати за транзит російського природного газу по території України і доцільність часткової зміни її структури шляхом отримання від замовника послуг з транспортування необхідних об`ємів технологічного газу для здійснення робіт по транспортуванню.