Газпром підтвердив поставки газу російського походження RosUkrEnergo

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ підтвердив, що дійсно в січні поточного року за підписаним раніше контрактом компанія постачає газ російського походження компанії RosUkrEnergo на кордоні Росії та України для компенсації браку обсягів центральноазіатського газу.

Як заявив Прайм-ТАСС С.КУПРІЯНОВ, обсяг поставок на даний момент становить близько 740 млн. куб. м газу.

Прямі поставки газу до України "Газпром" не здійснює.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні швейцарська компанія RosUkrEnergo AG заявила, що в першому кварталі 2008 року постачатиме Україні зокрема російський газ для заповнення паливного балансу країни у зв`язку зі скороченням поставок газу із Центральної та Середньої Азії. Поставки газу з Центральної та Середньої Азії у зв`язку з аномально холодною погодою знизилися щодо планових обсягів майже на 40 млн. куб. м на добу.

У зв`язку з цим, для забезпечення безперебійних поставок газу в січні 2008 року компанія RosUkrEnergo AG придбала російський газ за ціною, узгодженою сторонами в січні 2006 року. Так, у першому кварталі поточного року ціна закупівлі російського газу, розрахована за формулою, становить 314,7 доларів США за 1000 куб. м.

На 16 січня 2008 року обсяг російського газу, поставленого компанією RosUkrEnergo AG споживачам України, становить близько 740 млн. куб. м.

Водночас RosUkrEnergo не повідомляє, чи позначиться ціна закупівлі російського газу (розрахована за формулою в розмірі 314,7 дол. за тис. куб. м) на ціні газу, що поставляється до України в 2008 році, яка узгоджена і закріплена договором на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною.