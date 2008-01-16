Експерти коментують звернення Ющенка, Тимошенко та Яценюка до НАТО

Експерти коментують звернення керівництва України до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК підписали звернення щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на самміті в Бухаресті.

У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей попросив політичних експертів дати відповідь на запитання: «Що дасть Україні ПДЧ в НАТО в плані внутрішніх перетворень і чи тотожно це безпосередньому вступу до даної організації?».

Так, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло САМУСЬ зауважив, що вступ до НАТО і План дій щодо членства в НАТО – це різні речі.

«ПДЧ в НАТО дуже схожий на той річний план, який Україна реалізує в рамках інтенсифікованого діалогу. Формально це просто інший юридичний документ, який реалізує дуже подібні заходи до тих, що передбачені в рамках інтенсифікованого діалогу. Однак є й суттєві відмінності, оскільки кінцевою метою ПДЧ є саме членство в НАТО, а інтенсифікований діалог цього не передбачав. Отже, зараз Україна буде займатись виконанням заходів в рамках підготовки до вступу до НАТО», - пояснив М.САМУСЬ.

Він також зауважив, що реформи на шляху країни до вступ у НАТО реалізуються у всіх сферах. «Що стосується внутрішніх перетворень, то якщо подивитись на річні плани, які реалізовувались і зараз реалізовуються в рамках інтенсифікованого діалогу, то вони передбачають перетворення практично у всіх сферах державного життя в Україні і, перш за все, сектору безпеки та оборони. Це корисна річ, яка дає можливість переймати передовий досвід в усіх сферах державного життя. Що стосується конкретних перетворень, то це буде залежати від тих дій, які будуть реалізовуватись в Україні», - сказав екперт.

У свою чергу, професор політології Олексій ГАРАНЬ наголосив, що підписане вищим керівництвом звернення не означає підписання заявки на вступ до НАТО.

За його словами, ПДЧ дає можливість провести інформаційно-роз`яснювальну роботу всередині країни. План дій щодо членства в НАТО також передбачає підтягування України та українських Збройних Сил до європейських стандартів.

«Тобто, в будь-якому випадку - будемо ми вступати в НАТО чи ні - це сприятиме обороноздатності України, сприятиме цивільному контролю за силовими структурами», - вважає О.ГАРАНЬ.

Директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що, вступивши до НАТО, Україна порушить свої міжнародні зобов’язання перед Росією.

За його словами, підписання ПДЧ не рівнозначне вступові до НАТО.

«Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Але Україна і НАТО роблять серйозний крок в цьому напрямку, всупереч позиції стратегічного партнера і всупереч узятим Україною міжнародних зобов`язань, передбачених Великим договором про дружбу з Росією», - зауважив В.КОРНІЛОВ.

На його думку, рішення про вступ України до НАТО не сприятиме консолідації українського суспільства, стане для нього додатковим подразником, додатковим приводом для критики нинішньої української влади. Дасть додаткові аргументи тим людям, які доводили і доводять, що нинішній уряд України веде «антинародну політику, політику, яка суперечить думці більшості населення України”.

У свою чергу, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ вважає, що звернення керівництва держави щодо ПДЧ - це фактичний сигнал про те, що пауза попереднього прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА у відносинах України і НАТО закінчилась.

«Пауза тривала півтора роки, і тепер Україна продовжує проводити свою стратегічну лінію на членство в НАТО. Зараз Україна перебуває в режимі інтенсифікованого діалогу з НАТО, він триває вже три роки. Жодна країна ще так довго не вела інтенсивний діалог», - сказав експерт.

Водночас політолог Олександр ПАЛІЙ переконаний, що ПДЧ сприятиме демократизації країни, зміцненню обороноздатності країни, підвищить рівень безпеки для України.

За його словами, для вступу до Альянсу ще треба пройти дуже великий шлях.

Звернення щодо ПДЧ - це лише створення можливості для прийняття майбутнього рішення про вступ чи ні до НАТО. І навіть створення цієї можливості матиме місце, якщо дадуть План дій щодо членства найближчим часом, зауважив політолог.

Директор міжнародних програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ наголосив, що приєднання до ПДЧ абсолютно не означає сьогодні вирішення питання вступу чи не вступу України до НАТО. Цей план лише поглибить співробітництво України з Організацією Північноатлантичного Договору.

«ПДЧ – це не тільки аргумент і стимул для реформування сфери безпеки і підвищення ефективності оборонної сфери, але і всіх інститутів держави, розвитку економіки, соціальної сфери. В принципі, цей документ дозволить ще й додатково більш ефективно контролювати дії і обіцянки української влади перед українським народом», - сказав експерт.