Збір з купівлі-продажу безготівкової валюти зменшено вдвічі

В Україні вдвічі - з 1% до 0,5% зменшено збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну, ця норма вступила в дію разом з держбюджетом на 2008 рік.

У Мінфіні стверджують, що зменшення збору з купівлі-продажу валюти знижує податкове навантаження на економіку, поліпшує інвестиційну привабливість України, збільшує значення фінансового ринку і сприяє впровадженню нових фінансових інструментів.

«Цей крок передбачає досягнення істотного економічного результату вже цього року», наголошується в повідомленні прес-служби Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року №107-VI внесено зміни до Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» згідно з яким з 1 січня 2008 року розмір збору з операцій купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні зменшено до 0,5%.