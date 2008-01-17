Митниця радить перетинати українсько-польський кордон в іншому місці

19:46, 17 січня 2008
Суспільство
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На п/п Ягодин стоять сотні вантажівок

Через великі черги у п/п “Ягодин – Дорохуськ” Державна митна служба України рекомендує обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західної регіональної митниці, зараз у черзі на виїзд з України у пункті пропуску “Ягодин – Дорохуськ” перебуває близько 200 вантажівок, на в’їзд до України очікують близько 450 вантажних транспортних засобів.

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