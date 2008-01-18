Черновецький заборонить вантажівкам в’їзд до 50-кілометрової смуги Києва

З 1 березня 2008 року планується заборонити в’їзд до 50-кілометрової смуги Києва вантажного транспорту. Про це Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ під час зустрічі у четвер повідомили мер Києві Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКА поінформували, що з 1 березня 2008 року синхронним розпорядженням столичного міського голови та керівника Київської ОДА планується заборонити в’їзд до 50-кілометрової смуги Києва вантажного транспорту. У зв’язку з цим Головмитслужба разом із мерією розроблять відповідний графік роботи митних складів та інших установ.

Під час наради Президент України також поставив завдання щодо розробки КМДА та МВС заходів, спрямованих на виявлення і подолання корупції на міському рівні. Президент зробив особливий наголос на тому, що подолання корупції в столиці – це спільне завдання Київської міської адміністрації і відповідних територіальних підрозділів МВС, СБУ та Прокуратури.