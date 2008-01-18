Найбільше гальмо у розвитку іноземного бізнесу в Україні

08:33, 18 січня 2008
Суспільство
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Експерти склали рейтинг

Бюрократія – найбільше гальмо у розвитку іноземного бізнесу в Україні, дослідили експерти видання "Власть денег".

У їхньому рейтингу після чиновників найбільше дошкуляє закордонним підприємцям корупція, нечесна конкуренція, високі податки, інфляція та кадровий голод.

Менший вплив мають політична нестабільність і непрозорість судової системи.

Найбільше в нашу країну інвестують Німеччина, Кіпр та Австрія. Найменше – Швеція, підсумовує видання.

ICTV

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