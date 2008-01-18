У Криму виявили пташиний грип

Від Державного комітету ветеринарної медицини надійшло повідомлення про лабораторне підтвердження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи факту виявлення високопатогенного грипу птиці (вірус типу А субтипу Н5N1) в птахівничому господарстві ПП "Лобзенко" с. Рівне Красногвардійського району АР Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у господарстві, де утримується близько 25 тис. голів курей, з 15 по 17 січня було зафіксовано загибель 153 голів птиці.

Головним управлінням МНС України в АР Крим спільно з фахівцями Управління ветеринарної медицини АР Крим, співробітниками ветеринарної міліції та органів місцевого самоврядування проведено епізоотологічне обстеження господарства, організовано тимчасовий ветеринарно-санітарний пост. З метою недопущення поширення можливої вірусної інфекції заборонено вивезення з території господарства птиці та продукції птахівництва, введені карантинні обмеження. В АР Крим створено резерв сил та засобів для оперативного реагування на випадок ускладнення епізоотичної обстановки. Силами фахівців МНС та ветеринарної медицини проводяться подвірні обходи усіх працівників підприємства, роз`яснювальна робота щодо небезпеки поширення та ризику виникнення захворювання на пташиний грип.

18 січня планується проведення засідання комісії ТЕБ та НС Ради Міністрів АР Крим та Республіканської протиепізоотичної комісії.

В Міністерстві у цілодобовому режимі працює оперативна група.

Загальну координацію дій здійснює міністр МНС Володимир ШАНДРА.