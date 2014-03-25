У Криму ОБСЄ зафіксувала порушення прав нацменшин

Про це заявила верховний комісар організації у справах національних меншин Астрід Торс на зустрічі із заступником глави МЗС України Сергієм Кислицею, повідомили в прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

Як пише ZN.ua, у ході бесіди Торс повідомила про численні звернення до неї національних меншин, які проживають в АРК, з інформацією про порушення їхніх прав самопроголошеною владою Криму. Комісар висловила стурбованість можливим масовим від'їздом біженців з Криму в інші регіони України.

Сторони обговорили питання використання можливостей та інструментів ОБСЄ для відстеження ситуації з дотриманням прав національних меншин на всій території України і в Криму зокрема.

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Нагадаємо, 21 березня ОБСЄ прийняла рішення направити в Україну широку наглядову місію. Як пропонувала Росія, в мандаті прописані конкретні регіони України, які будуть відвідувати спостерігачі: Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Херсон, Луганськ, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці та Одесу. Головне представництво місії буде розміщено в Києві.

Крим, який після так званого референдуму увійшов до складу Росії, в списку не зазначено.