Де в Києві відзначити Водохреще

У суботу всі православні християни відзначать Хрещення Господнє. З такого приводу в Києві заплановані масові гуляння і освячення води.

- Я думаю, що цього року на Дніпро прийде значно більше людей зайти у воду, ніж минулого року, - розповідає архімандрит Євстратій, прес-секретар Київської патріархії. - Тому що цього разу свято припадає на вихідний. Коли Хрещення випадало на буденні дні, кияни намагалися приходити купатися або в обід, або увечері.

У храмах Києво-Печерської лаври пройдуть святкові служби. Найраніша почнеться о 7.00 у Хрестовоздвиженському храмі, потім о 9.00 - у Трапезній церкві. Після цього освячуватимуть воду біля колодязів (вони розташовані за Ближніми печерами), названих на честь преподобного Антонія і Феодосія. Потім о 17.00 проведуть вечірні служби в згаданих вище храмах.

У Гідропарку свято почнеться о 13.30. Публіку будуть розважати фольклорні ансамблі. Як фон звучатиме духовна музика. Там же розкажуть про традиції і обряди цього свята. У каплиці Хрещення Господня проведуть молебень, після чого освятять води Дніпра і запустять фейєрверк.

На 14.00 в Гідропарку чекають президента України Віктора Ющенка, прем`єра Юлію Тимошенко і спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка. На святі також обіцяли бути мер Києва Леонід Черновецький і патріарх Київський і всієї Русі Філарет.

На території музею Пирогово в Михайлівській церкві пройде служба. Початок - о 10.00. Після 12.00 там же святитимуть воду.

На Софійскій площі біля ковзанки планується святкова програма з виступами фігуристів. А ось на Майдані ніяких гулянь не заплановано.

Комсомольская правда в Украине