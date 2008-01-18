У разі продажу, ціна ПриватБанку становитиме 6-7 його капіталів. Таку думку в інтерв`ю журналу «Фокус» (№3 за 18 січня 2008 року) висловив один з акціонерів КБ «ПриватБанк» Геннадій БОГОЛЮБОВ.

Він відзначив, що на сьогодні не йдеться про продаж банку, що значною мірою пов`язане з його високою вартістю.

«Поки що не йдеться про продаж йде. І потім його дуже складно продати! У світі залишилась обмежена кількість покупців для такого банку. Капітал ПриватБанку – більш як 1 млрд. дол. Враховуючи ситуацію на українському ринку, ціна його продажу становить 6-7 капіталів. Та плюс премія за перше місце в рейтингу українських банків. Така покупка доступна хіба що монстрам на кшталт Citibank або HSBC», - відзначив Г.БОГОЛЮБОВ.

Також він спростував інформацію в ЗМІ, про те що акціонери ПриватБанку вели переговори про його продаж з французькою групою Societe Generale.

«Таких переговорів не було ніколи», - сказав Г.БОГОЛЮБОВ.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

Активи банку на кінець вересня 2007 р. становили 48 млрд. 424 млн. 920 тис. грн., зобов`язання - 43 млрд. 966 млн. 074 тис. грн., власний капітал - 4 млрд. 458 млн. 846 тис. грн., статутний капітал банку - 2 млрд. 713,25 млн. грн. Чистий прибуток - до 604,1 млн. грн.

На початок вересня 2007 р. КБ «ПриватБанк» встановлено 4 тис. 023 банкомати і 33 тис. 579 POS-терміналів у торговій мережі.

За даними банку, на кінець червня 2007 року співвласники групи «ПриВат» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 41,46%, опосередкованого - 12,43%. При цьому більше ніхто із власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.