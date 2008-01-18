Стан дітей, які отруїлися дезінфікуючим розчином у дитсадку, задовільний

Стан дітей, які отруїлися дезінфікуючим розчином в одному з дитсадків Києва, – задовільний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, нещасний випадок стався 17 січня 2008 року в дитячій установі № 372 Голосіївського району через недбалість вихователя і помічника вихователя молодшої групи.

За інформацією ГУ освіти і науки КМДА, яку наводить прес-служба, чотирьом дітям вихователь дала води з чайника для питної води. Однак напередодні помічник вихователя під час сну дітей налила у чайник дезінфікуючий розчин (оскільки у дитячій установі триває карантин з вітряної віспи), який збиралася використати, поки діти спали. Через недбалість працівників закладу, діти випили по 30 грамів дезінфікуючого розчину.

Медсестри закладу надали постраждалим дітям першу допомогу: дали випити активоване вугілля і молоко. Також працівники установи викликали батьків дітей і швидку допомогу.

Дітей відвезли до міської дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ для консультування токсикологом та отоларингологом. 17 січня їх не було госпіталізовано, а 18 січня дітей додатково обстежили лікарі в ОХМАТДИТі.

Загальний стан здоров`я дітей – задовільний.

Створено комісію з розслідування нещасного випадку, зараз вона працює у закладі. Передбачається проведення оперативних перевірок і позапланових інструктажів для всіх працівників дошкільних установ. Винні у цьому нещасному випадку вихователь і помічник вихователя відсторонені від роботи.