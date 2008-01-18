Луценко пояснив, що сталося між ним і Черновецьким

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, включившись у прямий ефір програми "Свобода слова із Савіком Шустером", виклав своє бачення бійки в приміщенні Секретаріату Президента між ним і головою Київської міської адміністрації Леонідом Черновецьким.

Юрій Луценко нагадав, що сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони було присвячене земельним питанням, зокрема "питанням розкрадання земель України". Міністр, виступаючи, навів приклади розкрадання "тисяч гектарів безцінної київської землі", зокрема і під історичними пам`ятками як-то Лавра і Мистецький Арсенал, а на завершення запропонував, щоб Генеральна прокуратура подавала не просто протести по фактах розкрадання, а й порушувала кримінальні справи і накладала арешти на землі, щоб земля не переходила тимчасом до рук зловмисників, запропонував також створити спеціальні земельні суди.

У відповідь, Черновецький, за словами Луценка, заявив, що міністр вимагав у нього землю нібито для міліції і в разі відмови загрожував заарештувати сина київського мера. Натомість як ситуація, за словами Луценка, була прямо протилежною: Черновецький колись просив захистити сина від переслідування у справі "Еліта-Центру", причому Луценко тоді не був міністром.

"Сьогодні він брутально використав мене, це я був шок", - підсумував Юрій Луценко.

"Після засідання РНБО я підійшов до пана Черновецького і сказав, що він брехун і просто падлюка, бо нормальні люди так не поступають. ...Я отримав удар у спину абсолютно безчесного звинувачення. А після цього під столом Черновецький вдарив мене по коліну, яке болить ще від часів Майдану... Я відкритою долонею дав ляпаса людині, яка підступно бреше і підступно діє на посаді голови Київської влади. Оббріхувати мене за те, чого я не робив... Бити в коліно - це зеки в тюрмах так роблять. Я не збираюся вибачатися. Я вчинив як людина, як громадянин...

А Черновецький вчинить так як завжди, він купить все: довідку, лікарів", - завершив Юрій Луценко.

За кілька хвилин до студії передзвонив і Леонід Черновецький, сказав, що почувається добре і повторив звинувачення на адресу Луценка, що той вимагав від нього велику земельну ділянку, погрожуючи арештом сину. Мер додав, що вимагання відбувалось у присутності чотирьох свідків.