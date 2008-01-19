Міліція затримала вщент п`яного ”ртутного терориста”

У Чернівцях міліція затримала місцевого жителя, який погрожував розлити на одній із вулиць міста 2 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради, вчора близько опівночі, житель Чернівців повідомив оперативному черговому УМВС по телефону про те, що він перебуває на одній із вулиць міста, маючи при собі колбу з двома кілограмами ртуті.

За вказаною адресою негайно виїхала оперативна група одного із чернівецьких райвідділів міліції, співробітники МНС та екологічної інспекції, де виявили заявника. Він був у стані сильного алкогольного сп’яніння і ще до приїзду оперативників заснув на місці.

Фахівці ГУМНС вилучили у чернівчанина колбу з ртуттю для здачі її в утилізацію. Власник колби був настільки п’яний, що не зміг пояснити походження ртуті та причини своїх дій. Міліція склала протокол та встановлюватиме походження такої кількості небезпечної речовини.

Жодного витоку ртуті під час інциденту не було, речовина зберігалася правильно, забруднення території немає.