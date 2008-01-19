Одеський губернатор розпорядився обмежити рентабельність виробників хліба

Голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК підписав чотири розпорядження, направлених на регулювання цін на хліб і товари першої необхідності.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, М.СЕРДЮК розпорядився «встановити максимальні рівні рентабельності: виробництва борошна пшеничного вищого сорту в межах 5%, виробництва хліба пшеничного і хліба з суміші борошна пшеничного і житнього обдирного, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків - в межах 3%».

Крім того, губернатор зобов`язав виробників декларувати зміни відпускних оптових цін на основні продовольчі товари, а також обмежив торгові надбавки на соціальні продукти харчування (на хліб - до 10%, крупи, макарони, м`ясо, масло, цукор – до 15%, оптову надбавку – до 5%).

Ці заходи, упевнений М.СЕРДЮК, дозволять стабілізувати цінову ситуацію на регіональному ринку основних продовольчих товарів.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Одеський коровай» 15 січня в черговий раз підняло ціни на хлібобулочні вироби - зростання цін склало від 2 до 25%. За колишніми цінами можна купити лише соціальні сорти хліби, виробництво яких дотує муніципалітет.

Перший заступник глави облдержадміністрації Микола КИСЕОЛАР 17 січня заявив, що „економічних підстав для підвищення цін на хліб в Одеській області немає.

Як заявив М.КИСЕОЛАР, з наступного понеділка «почнеться укладення договорів на постачання борошна з Держрезерву. І якщо ВАТ «Одеський коровай» не поверне ціни на хліб на рівень початку жовтня минулого року, борошна від держави воно не одержить. Ми знайдемо підприємство, яке займе місце «Одеського короваю». Народ відпочине від нашого головного монополіста».