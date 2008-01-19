У Чернігові можуть з`явитися вулиці Героїв Крут, Чорновола та Мазепи

Комісія із впорядкування найменувань вулиць Чернігова на своєму засіданні прийняла рішення про перейменування вулиць 50 років ВЛКСМ, Павлика Морозова та Каштанової.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Чернігівської міської ради.

Запропоновані нові назви - Героїв Крут, імені В`ячеслава Чорновола та Івана Мазепи.

Ініціатором перших двох перейменувань виступила міська організація Української народної партії. Її керівник Володимир СТУПАК під час обговорення зауважив, що юнаки, котрі загинули в бою під Крутами, достойні вшанування їх пам`яті.

Члени комісії погодились із цією точкою зору, як і з думкою про те, що в Чернігові має бути вулиця, названа на честь Героя України, видатного громадського і політичного діяча В.Чорновола.

Водночас не такими одностайними були члени комісії під час обговорення питання про присвоєння одній з вулиць імені гетьмана Івана Мазепи. Між тим, у Чернігові на кошти І.Мазепи була збудована чи відреставрована не одна світська або релігійна споруда. Також саме завдяки цьому гетьману в Чернігові з`явилися срібні "Царські врата", виготовлені німецькими майстрами.

Прийняте комісією рішення буде розглядатися на засіданні виконкому, після чого буде винесене на розгляд депутатів міської ради.