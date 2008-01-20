На Івано-Франківщині відбувся Всеукраїнський фестиваль моржів

Вчорана гірськолижному курорті «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області відбувся Всеукраїнський фестиваль моржів, в якому взяли участь понад 70 любителів зимового купання з різних регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, на штучному гірському озері на території «Буковелю» священики відслужили святкове богослужіння з нагоди Водохреща та освятили воду. За традицією, моржі відразу ж пірнали у крижане озеро.

В урочистому відкритті фестивалю взяли участь художні колективи Прикарпаття. Любителів зимового купання організатори фестивалю нагородили спеціальними дипломами та знаменитими прикарпатськими сувенірами.

Увечері на учасників та гостей фестивалю чекала гуцульська дискотека, гуляння біля ватри, різноманітні ігри та розваги.