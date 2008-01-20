Кримські даїшники отримали нового-старого голову

У Криму призначено нового начальника Управління Державтоінспекції Криму – ним став Олександр ХЛЕБНІКОВ, який уже обіймав цю посаду з березня 2005 по березень 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ в автономії.

Сьогодні нового керівника представив особовому складу кримського управління ДАІ виконуючий обов`язки начальника кримської міліції генерал-майор Микола ІЛЛІЧОВ.

«О.ХЛЄБНІКОВ розпочав службу в кримській Державтоінспекції ще на початку 80-х років, пройшов шлях від рядового інспектора до начальника Управління ДАІ Криму, яку обіймав з березня 2005 по березень 2007 року. Потім проходив службу в Департаменті ДАІ МВС України», - інформує прес-служба Державтоінспекції автономії.

У своєму зверненні до особового складу О.ХЛЄБНІКОВ відзначив, що всі складнощі і проблеми кримської Державтоінспекції йому відомі, оскільки він «постійно цікавився її роботою, перебуваючи в Києві», тому його термін ознайомлення буде мінімальним. Новий начальник ДАІ Криму націлив особовий склад на продовження посиленої роботи зі зниження аварійності.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2007 року під час робочого візиту до Криму міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відзначив, що ДАІ автономії повинен знову очолити О.ХЛЄБНІКОВ.

До повернення О.ХЛЄБНІКОВА на посаду начальника Управління Державтоінспекції Криму цю посаду обіймав Володимир ЗАГИНАЙЛО (він був призначений у березні 2007 року наказом тодішнього міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА).