З метою скорочення бюрократичних процедур в МО створено тендерний комітет

19 січня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ «Про створення тендерного комітету у Міністерстві оборони України щодо організації та проведення процедур закупівель товарів і робіт з будівництва (реконструкції)».

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, наказ видано з метою скорочення бюрократичних процедур навколо виконання завдань Президента України щодо введення в експлуатацію нового житла для військовослужбовців та з метою збільшення кількості виданих квартир у 2008 році.

Як зазначають в Міноборони, видання цього документа спрямоване на забезпечення дотримання правових ти економічних засад здійснення процедур закупівель товарів і робіт відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та їх прозорості, скорочення термінів проведення процедур закупівель товарів і робіт з будівництва (реконструкції) та більш ефективного вирішення питань забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей.

Цим же наказом глава українського оборонного відомства затвердив Положення про тендерний комітет Міноборони щодо організації та проведення процедур закупівель товарів і робіт з будівництва (реконструкції) та його склад. Головою комітету призначено директора Департаменту будівництва Міністерства оборони Тетяну АМОСОВУ.

Підписуючи цей наказ, міністр оборони зауважив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО незадоволений провалом плану із введення в експлуатацію житла для військових у 2007 році, коли було видано лише 1560 квартир, і тому Верховний головнокомандувач прийняв рішення взяти це питання під особистий контроль.

“Міністерству оборони України поставлено завдання у 2008 році забезпечити військовослужбовців житлом на рівні 8000 квартир і таким чином надолужити темпи із забезпечення житлом військових за минулий рік та виконати план на 2008-й”, - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.