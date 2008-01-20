Чоловік розбився насмерть, зірвавшись зі скелі на південному сході Криму
13:40, 20 січня 2008Суспільство
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...це місце популярне серед туристів
У Криму чоловік розбився на смерть, зірвавшись зі скелі.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, трагедія сталася напередодні в районі озера, біля села Зеленогір`я.
Рятувальники одержали повідомлення з проханням надати допомогу чоловікові, який впав зі скелі. Прибувши на місце виклику, бійці МНС виявили труп чоловіка - жителя Сімферопольського району Криму, 1959 року народження.
«Чоловік зірвався з приблизно 40 метрів», - відзначають в МНС. Тіло було транспортовано в доступне місце.
На місце події, крім рятувальників, виїжджала слідчо-оперативна група МВС.
|Зеленогір`я, Крим. Фото Сергія Сорокіна
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