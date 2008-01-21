У Донецьку від отруєння газом троє людей загинуло, двоє - госпіталізовані

У п`ятиповерховому житловому будинку Донецька від отруєння чадним газом загинуло 3 людей, серед них – 1 підліток 1994 р. н., ще 2 осіб (зокрема, й дитину 2007 р. н.) у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина отруєння – порушення правил експлуатації газового обладнання.

По факту події правоохоронними органами ведеться слідство.