У Донецьку від отруєння газом троє людей загинуло, двоє - госпіталізовані

09:15, 21 січня 2008
Суспільство
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Ведеться слідство

У п`ятиповерховому житловому будинку Донецька від отруєння чадним газом загинуло 3 людей, серед них – 1 підліток 1994 р. н., ще 2 осіб (зокрема, й дитину 2007 р. н.) у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина отруєння – порушення правил експлуатації газового обладнання.

По факту події правоохоронними органами ведеться слідство.

 

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