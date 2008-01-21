У Сімферополі страйкують водії маршруток

У Сімферополі сьогодні на лінії не вийшло понад 200 маршрутних таксі – водії влаштували страйк.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на інформацію заступника мера Сімферополя Анатолія КВОКШУ, на даний момент страйкуючі "маршруточники" відновили роботу. «Претензій до міської ради у водіїв маршрутних таксі не було, - підкреслив А.КВОКША. – Причиною страйку послужили жорсткі заходи щодо водіїв за невиконання правил дорожнього руху з боку працівників Київського департаменту ДАІ, які працюють у місті вже кілька тижнів».

За словами сімферопольського віце-мера, міська влада про підготовлюваний страйк проінформована не була. «Ми не можемо залежати від капризів приватників, від цього страждають городяни, - зазначив А.КВОКША. - Коли міське управління транспорту видає перевізникам ліцензію, в документах чітко вказано, що вони мають забезпечувати безперебійну роботу транспорту».