Інвестора ТРЦ «Троїцький» влаштують кілька сотень мільйонів доларів

Господарським судом Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України щодо вжиття заходів до забезпечення її позову до ТОВ «Юджин» про зобов`язання знести об`єкт незавершеного будівництва.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Суд заборонив ТОВ „Юджин" продовжувати будівництво торговельно-ділового комплексу біля Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Замовник будівництва торгово-розважального центру «Троїцький» - ТОВ «Юджин» має намір оскаржувати в суді рішення про знесення об`єкта незавершеного будівництва перед НСК “Олімпійський” (Київ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник засновників ТОВ "Юджин", керівник проекту будівництва ТРЦ "Троїцький" Сергій ОВЧИННИКОВ.

Він висловив здивування з приводу рішення Господарського суду Києва, який заборонив продовжувати будівництво біля НСК "Олімпійський": «Як суд міг винести рішення без нашої участі в суді? Вони (Генпрокуратура) в четвер подали позов, він до нас поштою ще не дійшов, ми тексту його не бачили. Як могли її (справу) розглядати? Тиск політичний на нас здійснюється. Захищатимемо свої інтереси в суді».

С.ОВЧИННИКОВ не уточнив, чи готова компанія зносити об`єкт, підкресливши, що вона діятиме всіма законними методами, оскільки об`єкт незавершеного будівництва знаходиться в приватній власності, у власника проекту є вся законна дозвільна документація.

«Якщо такі рішення суду прийматимуться за нашою спиною, ми будемо всі рішення оскаржувати. Ми боротиметься в західних судах. Ми вважаємо себе абсолютно правими», - сказав він.

С.ОВЧИННИКОВ бачить два варіанти розвитку подій: «нам або заплатять компенсацію, або дадуть добудувати об`єкт».

За його словами, компанія залучила міжнародних експертів до оцінки вартості об`єкта. Він зазначив, що сума компенсації може скласти «значно більше ста мільйонів доларів».

«Сума компенсації має бути справедливою, яка нас влаштує. Тобто, це все понесені витрати плюс неодержаний прибуток. Це кілька сотень мільйонів доларів», - додав він.

За даними С.ОВЧИННИКОВА, будівельна готовність об`єкта зараз становить близько 40%.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтований ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

17 січня 2008 року Генеральна прокуратура України надіслала до Господарського суду Києва позов про зобов`язання ТОВ «Юджин» знести об`єкт незавершеного будівництва біля НСК „Олімпійський”.

Сьогодні, 21 січня, прес-служба ГПУ повідомила, що Господарський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про вжиття заходів щодо забезпечення її позову до ТОВ «Юджин» про зобов`язання знести об`єкт незавершеного будівництва. Суд заборонив ТОВ „Юджин" продовжувати будівництво торгово-ділового комплексу біля Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

22 січня Кабінет міністрів має визначити суму компенсації інвестору, який планував зудувати торговий центр перед НСК «Олімпійський» у Києві.

Зокрема, як заявив сьогодні, 21 січня, заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ, «завтра в уряді Президент доручив провести остаточну нараду з приводу компенсацій, які можуть бути виплачені інвестору, але Президент чітко поставив завдання, що завтра мають бути вирішені всі питання з урахуванням інтересів інвестора, але збудовані споруди мають бути знесені».

Довідка УНІАН. Власником ТРЦ «Троїцький» є ЗАТ «Нест-Ханнер», створене українським ВАТ “НЕСТ» і литовським ВАТ «HANNER».

Сумарний обсяг інвестицій у будівництво ТРЦ становить 95 млн. дол.

Введення ТРЦ в експлуатацію планувалося на лютий-березень 2007 року.