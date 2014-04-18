Завтра відбудеться прем'єра фільму про Голосіївський монастир

У суботу, 19 квітня о 8.30 на телеканалі «Інтер» відбудеться прем'єра документального фільму «Монастир», присвяченого 20-річчю відновлення монастирського життя життя в київському Свято-Покровському Голосіївському монастирі.

Над створенням фільму працював відомий київський режисер-документаліст Олександр Столяров. Текст написав талановитий проповідник, автор багатьох місіонерських книг, протоієрей Андрій Ткачов.

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Фільм розповідає про історію Голосіївської обителі , про будні і свята чернечої братії, про молитовний подвиг настоятеля монастиря, архімандрита Ісаакія (Андроніка).

Фільм «Монастир» - про несення чернечого подвигу в мегаполісі, про поєднання праці і молитви, про сучасне подвижництво, про просвітницькі, культурні і громадські проекти Голосіївського монастиря. Один з найбільш важливих - підготовка і проведення масштабного святкування - 1025 -річчя Хрещення Русі. Велику увагу монастир приділяє навчанню і вихованню молоді, при монастирі діє Православний центр прикладних мистецтв. Свято-Покровський Голосіївський монастир займається видавництвом духовної літератури, у обителі є власна друкарня. У 2013 році Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир столиці відзначив 20-річчя відродження чернечого життя.

Довідка УНІАН. Голосіївська Пустинь заснована на землі, придбаній молдавським воєводою Петру Мовиле (згодом Митрополит Київський Петро Могила). У 1631 році тоді ще архімандрит Петро Могила збудував тут церкву на честь святого великомученика Іоанна Сочавського та заклав скит Києво-Печерської Лаври. У 1852 році пустинь названо Свято-Покровською, а її старовинний дерев’яний храм перейменовано на церкву Ікони Пресвятої Богородиці «Живоносне Джерело». У 1926 році монастир було закрито.

У роки Великої Вітчизняної війни через Голосіївську пустинь проходила друга лінія оборони Києва. Проте на чернечий цвинтар, де поховані святі, не впав жоден снаряд. З кінця 70-х років обитель приходить в повне запустіння. До кінця ХХ століття з монастирських будівель «дожив» лише літній будинок київських митрополитів.

На початку 90-х років частину монастирських земель повернули церкві. У 1993 році обитель відкрили як скит Києво-Печерської Лаври. Скитоначальником був призначений Архімандрит Ісаакій (Андронік).

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Того року, 4 жовтня, були знайдені мощі преподобного Алексія Голосіївського і відкрито будинковий храм на честь преподобного Іоанна Багатостраждального.

У 1996 році Голосіївська пустинь стала самостійним монастирем. У ній відновлено храм на честь ікони «Живоносне джерело», цвинтар; на місці колишнього будинку митрополита збудована церква; збудовано чернечий і адміністративний корпуси, будинок намісника з будинковою церквою, готель та інші споруди.

У Голосіївській пустині виникла ідея створення міжнародної організації «День Хрещення Русі» і відродження традиції масштабного святкування Дня Хрещення Русі на державному і церковному рівнях.