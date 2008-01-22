Нагороджені орденами й почесними званнями до Дня Соборності (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО за вагомий особистий внесок у справу єднання українського народу, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України відзначив державними нагородами України ряд громадських діячів, діячів культури та науки.

Відповідний Указ № 32/2008 розміщений на сайті глави держави.

Зокрема, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено: проректора з наукової роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, члена-кореспондента НАН України Іллю ЗАЛЮБОВСЬКОГО, генерального директора – художнього керівника Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Петра ЧУПРИНУ.

Орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено кореспондента газети «Сільські вісті» Степана КОЛЕСНИКА; директора Інституту народознавства НАН України, народного депутата України І скликання Степана ПАВЛЮКА; художнього керівника Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок», народного артиста України Івана СЛЬОТУ.

В той же час, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено 22 осіб.

Також, відповідно до указу Президента орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено:

заступника директора Державного архіву Одеської області Лілію БІЛОУСОВУ; почесного голову Всеукраїнської ліги українських жінок Дарію ГУСЯК, члена Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Ольгу ІЛЬКІВ та інших.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено кошового отамана Українського православного козацтва Анатолія НОСЕНКА.

Крім того, В.ЮЩЕНКА присвоїв почесні звання: «Народний артист України» - солістові опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Тарасу ШТОНДІ; «Заслужений артист України» співачці Тетяні НЕГРІЙ; «Заслужений винахідник України» професорові Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили Юрію КОНДРАТЕНКУ, «Заслужений діяч науки і техніки України» ректорові Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, доктору історичних наук, професору Миколі ГОЛОВКУ; «Заслужений журналіст України» - власному кореспондентові Українського незалежного інформаційного агентства новин «УНІАН» в Одеській області Михайлу АКСАНЮКУ; ведучому телерадіокомпанії «Студія 1+1» Юрію МАКАРОВУ; члену Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Тетяні МОКРІДІ та іншим. Також звання «Заслужений лікар України» присвоєно головному лікареві приватного підприємства «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець» Ользі БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВІЙ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО ряду осіб присвоїв почесні звання «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник промисловості України», «Заслужений юрист України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений художник України».