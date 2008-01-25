ПАРЄ закликає Україну повернутися до справи зниклих немовлят

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Україну поновити розслідування справи про зникнення з пологових будинків немовлят.

Як повідомляє “Німецька хвиля ”, парламентарії висловили занепокоєння випадками зникнення немовлят з українських лікарень. Доповідач Комітету ПАРЄ Рут-Гебі ВЕРМУТ-МАНГОЛЬД у своєму звіті зазначила, що цих дітей могли продати і потім нелегально усиновити в Україні або за її межами.

ПАРЄ закликала Україну поновити розслідування цієї справи і радить залучити до цього західних експертів. Випадки торгівлі дітьми, за даними звіту, зафіксовані також у Молдові, Румунії та Болгарії.

Крім того, ПАРЄ з метою боротьби проти торгівлі немовлятами вимагає від країн-членів переглянути правила всиновлення дітей іноземцями. Відповідні законодавчі зміни необхідно прийняти у всіх 47 країнах-членах Ради Європи, сказано в ухваленому 24 січня у Страсбурзі звіті ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році Р.-Г.ВЕРМОТ-МАНГОЛЬД перебувала в Україні з метою з розслідування справи про зникнення немовлят у 2002-2003 роках. Вона зустрічалася з тодішнім міністром охорони здоров`я України Миколою ПОЛІЩУКОМ, з Геннадієм МОСКЛЕМ, який на той час обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, головним лікарем Харківського міського пологового будинку №6 Ларисою НАЗАРЕНКО, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ, заступником генерального прокурора України Тетяною КОРНЯКОВОЮ.

Зокрема, Г.МОСКАЛЬ запевнив представників ПАРЄ, що жодна із заяв про викрадення дітей з пологових будинків не знайшла підтвердження. Н.КАРПАЧОВА тоді спростувала інформацію про 300 зниклих у Харківській області новонароджених, які нібито стали жертвами транснаціональної мережі торгівлі людьми, і заявила, що доля саме 300 дітей-сиріт з Харківщини, які свого часу були усиновлені іноземцями, на сьогодні залишається невідомою.