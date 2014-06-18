На Донбасі відмінили додаткову сесію ЗНО: абітурієнти писатимуть тести в інших областях України

У Донецькій та Луганській областях додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання, запланована на 1-15 липня, у зв'язку зі складною військово-політичною ситуацією проводитись не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

Лікарчук нагадав, що для участі у ЗНО в Донецькій та Луганській областях спочатку зареєструвалось майже 35 тис. абітурієнтів, але у зв'язку з подіями на сході 22 травня було прийнято рішення, що основна сесія ЗНО там проводитись не буде.

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"Оскільки ніхто не міг гарантувати безпеку учасників тестування і безпеку тестових матеріалів. Тоді ж було прийнято рішення, що абітурієнти, які проживають у Луганській та Донецькій областях, отримають змогу пройти ЗНО під час додаткової сесії, які будуть відбуватись з 1 по 15 липня. Обговорювалось питання, що це буде або додаткова сесія на території інших областей України, або на території Донецької і Луганської областей. Вчора було прийнято рішення, що на території цих двох областей додаткова сесія із зовнішнього незалежного оцінювання, проводитись не буде. Ні правоохоронні органи, ні Державна служба спеціального зв'язку не гарантують безпеку учасників ЗНО і безпеку доставки тестових матеріалів. Тобто, ми сьогодні офіційно можемо сказати, що ті абітурієнти, які чекали, що все ж таки вони зможуть пройти тестування вдома, вони його там не пройдуть, на превеликий жаль", - сказав Лікарчук.

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Він наголосив, що на сьогодні для того, аби пройти тестування в інших областях України, перереєструвалось майже 16 тис. абітурієнтів з Донецької та Луганської областей. Більша частина з них виявила бажання проходити тестування у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях та в Києві. "Вони всі 1 липня будуть складати перший тест з іноземної мови", - сказав Лікарчук.

За його словами, УЦОЯО продовжив термін перереєстрації на додаткову сесію для абітурієнтів з Донбасу, і цей термін закінчиться 20 червня.