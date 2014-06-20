З січня 2015 року українці здаватимуть відбитки пальців для Шенгену

Нові правила набудуть чинності 29 січня 2015 року, повідомили ЄвроПравді в офісі комісара Євросоюзу Сільвії Мальмстрьом, до сфери відповідальності якої входить візова політика.

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"Впровадження візової інформаційної системи (VIS) в країнах Східного партнерства, в тому числі в Україні, заплановане на 29 січня 2015 року, однак ця дата ще потребує офіційного підтвердження Єврокомісії", - повідомив представник прес-служби комісара Сільвії Мальмстрьом Тоув Ернст.

Впровадження VIS не означає одночасної зміни візової політики. Ця система не змінює критерії, які використовують консули, приймаючи рішення про видачу або відмову у видачі візи. Однак з початком її роботи "всі, хто звертається за візою в Україні - незалежно від наявності українського паспорта - повинні будуть здавати відбитки пальців і ці біометричні дані заноситимуться до VIS", - зазначив Тоув Ернст.

Правила ЄС щодо здавання відбитків пальців передбачають кілька винятків, зокрема для дітей віком до 12 років, додав представник Єврокомісії.

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За правилами ЄС, відбитки пальців у VIS дійсні протягом 5 років - в цей період громадяни, що будуть повторно звертатися за візою, не будуть здавати відбитки повторно.

Нагадаємо, 1 січня 2015 року Україна планує почати видачу біометричних паспортів, де також буть міститися скановані відбитки пальців. Однак обмін цими даними не передбачений, для європейської бази даних відбитки доведеться здавати окремо.