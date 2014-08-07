Терористи цілий день обстрілювали райони Донецька
20:58, 07 серпня 2014Суспільство
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Від активних обстрілів терористами житлових кварталів страждають мешканці декількох районів Донецька.
Фото "Новости Донбасса"
Крім донеччан, страждають від дій терористів і мешканці Луганська, Первомайська та Горлівки. Містяни борються за виживання - без води, їжі і світла.
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Зокрема в Горлівці сьогодні при артобстрілі терористів загинули 5 мирних жителів, ще 10 дістали поранення. А в У Донецьку терористи обстріляли телевежу, внаслідок чого там спалахнула пожежа.
Терористи цілий день обстрілювали райони Донецька
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