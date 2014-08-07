Терористи цілий день обстрілювали райони Донецька

Крім донеччан, страждають від дій терористів і мешканці Луганська, Первомайська та Горлівки. Містяни борються за виживання - без води, їжі і світла.

Читайте такожУ Донецьку терористи обстріляли лікарню, загинув один мирний мешканець, 5 – поранені

Зокрема в Горлівці сьогодні при артобстрілі терористів загинули 5 мирних жителів, ще 10 дістали поранення. А в У Донецьку терористи обстріляли телевежу, внаслідок чого там спалахнула пожежа.