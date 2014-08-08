Санаторії і готелі Ялти втратили половину туристів

Як повідомили у відділі з курортів і туризму Ялтинської міської ради, в середньому установи санаторно-курортного комплексу Великої Ялти заповнені на 45%. Надходження туристичного збору склали більше 2 млн руб., передає "Крим.Реалії".

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Всього на території Великої Ялти розташовано 120 санаторно-курортних установ.

Раніше незаконна влада Криму визнала, що в цьому році анексований Росією Крим прийме в 2 рази менше туристів, ніж за минулі роки.