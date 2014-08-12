Рада дозволила ввозити незареєстровані ліки для потреб АТО

Верховна Рада дозволила ввозити в Україну незареєстровані ліки для потреб АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати 287 голосами підтримали закон про внесення зміни до закону “Про лікарські засоби” щодо удосконалення порядку забезпечення населення лікарськими засобами, призначеними для лікування небезпечних та тяжких хвороб (№3818).

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Як зазначила голова Комітет з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва, цей закон, крім іншого, дозволяє ввозити незареєстровані в Україні лікарські засоби для медичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання під час проведення АТО, під час дій надзвичайного стану, особливого періоду, за наявності документів, що підтверджують реєстрацію і використання цих лікарських засобів в державах, де вони були закуплені.