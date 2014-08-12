У Луганську виникла загроза спалаху інфекційних захворювань - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Через численні пошкодження каналів водопостачання внаслідок військових дій терористів у місті Луганськ виникла реальна загроза спалаху інфекційних захворювань», - заявив він.

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Також Лисенко зазначив, що «у місті досі немає енергопостачання, а це не дає можливості зберігати продукти харчування у холодильних установках. Виникає загроза спалаху харчових токсикоінфекцій (дизентерія, вірусний гепатит) та розповсюдження збудників на інші регіони України через біженців».

«Додатковим чинником поширення епідемій залишається тривале невивезення побутових відходів з території міста», - додав речник РНБО.