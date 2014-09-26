СБУ попереджає про «фейкові» електронні розсилки від імені державних органів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, від імені Державної фіскальної служби України з електронних поштових скриньок kabminonline@minrd.gov.ua, nalogs_ki@minrd.gov.ua, nalogs@ minrd.gov.ua та nalogs_ua@minrd.gov.ua поширюються листи, які містять шкідливі віруси.

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Встановлено, що ці електронні адреси не зареєстровані у Державній фіскальній службі України, при цьому вони мають доменне ім’я, подібне до офіційних електронних адрес органів державної влади України.

Такі «замасковані» повідомлення начебто містять актуальну для громадян інформацію про сплату податків на нерухоме майно. Для того щоб спонукати отримувача відкрити прикріплений файл, у листі містяться погрози можливих санкцій - подання судових позовів, накладання арешту на зарплатну або пенсійну картку, нарахування пені на суму заборгованості.

Фахівці СБУ застерігають, що додатки до електронних листів містять шкідливе програмне забезпечення. При отриманні кореспонденції із цих електронних поштових адрес вірус уражає комп'ютерне обладнання та робить його підконтрольним зовнішньому впливу.

СБУ встановлює злочинців, які розсилали людям листи з комп'ютерними вірусами.

Про протиправні кібератаки громадяни можуть повідомити за безкоштовним номером 0 800 501 482 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua.